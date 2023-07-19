В Мичуринске иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Мальчик попал в аварию во дворе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 10-летний мальчик, произошла 18 июля в 17 часов 55 минут в районе дома №7 улицы Новая города Мичуринска. 31-летний водитель «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ» наехал на 10-летнего велосипедиста, который выехал с тротуара на проезжую часть дворовой территории.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Мичуринскую городскую больницу имени С.С.Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.