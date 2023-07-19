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НовостиПроисшествия19 июля 2023 7:21

В Кирсановском районе подрядчики при ремонте домов культуры мошенничали с отделочными материалами

Дорогую продукцию заменили дешевыми аналогами
Марина МАКОВЛЕВА

Кирсановские сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факты мошенничества, совершенные двумя руководителями подрядных организаций при ремонте двух домов культуры района. При отелочных работах дорогие материалы, предусмотренные в смете, были заменены на дешевые аналоги. Были возбуждены два уголовных дела о мошенничестве.

- Следователями назначено проведение строительно-технических экспертиз, после чего будет установлена точная сумма причиненного ущерба. Один из руководителей ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных действий, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.