Прокуратура через суд обязала администрацию Уварово отремонтировать дорогу

На прием к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину обратился житель Уварово. Он рассказал о бездействии местной администрации при содержании дороги от улицы Заводская до улицы Пионерская. Уваровская межрайонная прокуратура провела проверку и выявила, что надлежащий контроль за состоянием дороги местной администрацией не осуществлялся, поэтому дорожное покрытие в плохом техническом состоянии.

Как рассказали в Уваровской межрайонной прокуратуре, после представления прокурора нарушения устранены не были. Поэтому в суд был направлен административный иск с требованием обязать администрацию Уварово отремонтировать участок дороги. Суд признал требования межрайонного прокурора обоснованными и удовлетворил их.