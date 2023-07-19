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НовостиОбщество19 июля 2023 6:54

Прокуратура через суд обязала администрацию Уварово отремонтировать дорогу

Покрытие проезжей части находится в плохом состоянии
Марина МАКОВЛЕВА

На прием к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину обратился житель Уварово. Он рассказал о бездействии местной администрации при содержании дороги от улицы Заводская до улицы Пионерская. Уваровская межрайонная прокуратура провела проверку и выявила, что надлежащий контроль за состоянием дороги местной администрацией не осуществлялся, поэтому дорожное покрытие в плохом техническом состоянии.

Как рассказали в Уваровской межрайонной прокуратуре, после представления прокурора нарушения устранены не были. Поэтому в суд был направлен административный иск с требованием обязать администрацию Уварово отремонтировать участок дороги. Суд признал требования межрайонного прокурора обоснованными и удовлетворил их.