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НовостиОбщество19 июля 2023 6:21

В Тамбовском районе уничтожено 700 кг дикорастущей конопли

Наркосодержащее растение обнаружено на площади более гектара
Марина МАКОВЛЕВА
Конопля была сожжена на месте

Конопля была сожжена на месте

Фото: УМВД по Тамбовской области

В рамках операции «Мак-2023» на территории поселка Военхоз Тамбовского муниципального округа уничтожен очаг произрастания дикорастущей конопли на площади более 1 га. Вес уничтоженного растения составил 700 кг.

- Если Вам известны факты правонарушений или преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, выращивания мака и конопли, торговли наркотиками, содержание наркопритонов, Вы можете сообщить в УМВД России по Тамбовской области по телефону доверия 8 (4752) 79-09-54 или в дежурные части территориальных органов МВД по телефону 02, с мобильного – 102, - информируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.