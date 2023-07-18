В Тамбове отключат свет на Базарной и Мичуринской

19 июля в Тамбове будет прекращено электроснабжение нескольких улиц из-за ремонтных работ.

По информации администрации города Тамбова, в связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 обесточат:

- ул. Базарная, д. 170-174;

- пл. Северная, д. 1-19;

- ул. Рабочая, д. 101-148;

- пр. Рабочий, д. 2-7;

- ул. Пролетарская, д. 313-335.

Из-за ремонта трансформаторной подстанции

с 9.00 до 16.00:

- ул. Мичуринская, д. 151-157А;

- ул. Н.Вирты, д. 102-102А.

с 9.00 до 11.00

- ул. Кленовая, д. 3-26;

- ул. Сиреневая, д. 6-20;

- ул. Восточная, д. 18-32;

- пер. Мирный, д. 1-7;

- пер. Есенина, д. 2-6;

- ул. Рубиновая, д. 21-23;

- ул. Мира, д. 10-16;

- ул. Изумрудная, д. 6;

- ул. Толстого, д. 23/10.