В Тамбове отключат свет на Базарной и Мичуринской

19 июля в Тамбове будет прекращено электроснабжение нескольких улиц из-за ремонтных работ.
По информации администрации города Тамбова, в связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 обесточат:
- ул. Базарная, д. 170-174;
- пл. Северная, д. 1-19;
- ул. Рабочая, д. 101-148;
- пр. Рабочий, д. 2-7;
- ул. Пролетарская, д. 313-335.
Из-за ремонта трансформаторной подстанции
с 9.00 до 16.00:
- ул. Мичуринская, д. 151-157А;
- ул. Н.Вирты, д. 102-102А.
с 9.00 до 11.00
- ул. Кленовая, д. 3-26;
- ул. Сиреневая, д. 6-20;
- ул. Восточная, д. 18-32;
- пер. Мирный, д. 1-7;
- пер. Есенина, д. 2-6;
- ул. Рубиновая, д. 21-23;
- ул. Мира, д. 10-16;
- ул. Изумрудная, д. 6;
- ул. Толстого, д. 23/10.