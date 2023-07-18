Житель Моршанска, не плативший налоги и штрафы, едва не лишился автомобиля

Машину вернули после оплаты задолженности

Исполнительное производство, возбужденное в отношении 50-летнего мужчины, находилось в Моршанском отделении судебных приставов. Местный житель часто нарушал правила дорожного движения и не оплачивал штрафы, накопив таким образом задолженность в 24 тысячи рублей. Кроме того, он не платил налоги, поэтому общая сумма долга достигла 47 тысяч рублей.

- При въезде в город Тамбов сотрудник мобильного поста госавтоинспекции установил злостного неплательщика и связался с судебными приставами отделения по взысканию административных штрафов по городу Тамбову и Тамбовскому району. Сотрудник ведомства оперативно прибыл на место и по поручению коллег из Моршанского отделения наложил арест на автомобиль марки Toyota Camry, принадлежащий должнику, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Мужчина сразу же оплатил всю сумму задолженности в полном объеме. После получения документа, подтверждающего факт оплаты, судебный пристав снял арест с машины и вернул ее владельцу.

Фото УФССП России по Тамбовской области