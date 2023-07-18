Жители сельсовета в Тамбовской области остались без воды из-за поломки водозаборной скважины

Прокуратура Тамбовской области занималась вопросом ненадлежащего состояния системы водоснабжения в п. Чакино Ржаксинского округа. Установлено, что водозаборная скважина, обеспечивающая водоснабжение жителей ул. Терешковой вышла из строя и на момент проверки здесь велись ремонтные работы. Вместе с тем, местные власти не выбрали подрядчика, как это требуется по закону, ремонт здесь велся без заключения письменного договора.

Более того, в нарушение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения проверка качества и безопасности питьевой воды в указанной артезианской скважине со стороны администрации сельсовета в 2022-2023 годах не проводилась. Прокуратурой главе Чакинского сельсовета внесено представление об устранении нарушений законодательства.

- В ходе прокурорской проверки обеспечено окончание ремонтных работ. С 14 июля бесперебойное водоснабжение жителей восстановили, на водозаборе отобрали пробы питьевой воды, которые направили для проведения исследования на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Также в отношении главы сельсовета прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ.