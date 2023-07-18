На дорогах Тамбовской области установят дорожные знаки «Дикие животные»

Дорожные знаки «Дикие животные» установят до конца июля на участках автомобильной дороги «Тамбов – Пенза – Инжавино – Уварово». В этом месте автомобилисты часто встречают лосей, кабанов, лисиц. Иногда это приводит к возникновению аварийных ситуаций.

- В настоящее время мы прорабатываем механизм взыскания ущерба, причиненного животному миру при ДТП, - говорит исполняющая обязанности министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова.

Необходимо напомнить, что наказание за сбитое автомобилем дикое животное предусмотрено в случае оставления места ДТП. Уезжать с места таких аварий запрещено, иначе грозит наказание по ст. 12.27 ч. 2 КоАП: изъятие удостоверения на полтора года либо административный арест до 15 суток. Кроме того, Минприроды России установило суммы возмещения вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Так, компенсация в адрес государства с гражданина за сбитого лося составит 80 тыс. руб., за кабана – 30 тыс. руб.,за волка, лисицу, енотовидную собаку - 200 руб.