Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 11:42

В Тамбове идет подготовка к ремонту плотины на Цне

С подрядчиком заключен контракт более, чем на 300 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Плотину отремонтируют

Плотину отремонтируют

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове скоро стартует капитальный ремонт Тамбовского гидроузла на реке Цна - так называемой плотине. На сегодняшний день разработан проект на капитальный ремонт ГТС, имеется положительное заключение госэкспертизы. По результатам аукциона на проведение работ заключен контракт с с подрядчиком на более чем 300 миллионов рублей.

- Подрядчик уже приступил к подготовительным работам, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.