В Тамбове идет подготовка к ремонту плотины на Цне

Плотину отремонтируют Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове скоро стартует капитальный ремонт Тамбовского гидроузла на реке Цна - так называемой плотине. На сегодняшний день разработан проект на капитальный ремонт ГТС, имеется положительное заключение госэкспертизы. По результатам аукциона на проведение работ заключен контракт с с подрядчиком на более чем 300 миллионов рублей.

- Подрядчик уже приступил к подготовительным работам, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.