Москвич, обманом вывезший с Кирсановского завода 22 тонны масла и продавший его, получил 3 года условно

Кирсановский районный суд признал 45-летнего жителя Москвы виновным в мошенничестве. Мужчина получил 3 года лишения свободы условно.

Обвиняемый приехал на кирсановский завод, производящий подсолнечное масло, и предложил услуги по доставке оптовой партии подсолнечного масла в Киргизию. Договорившись с заводом, мужчина прибыл на грузовике, загрузил 22 тонны масла и отбыл в Бишкек. Однако в указанный срок туда не прибыл.

- Продавец и покупатель забили тревогу, созвонились, а после обратились в полицию. Сотрудникам полиции они объяснили, что пропал груз на сумму в 1,7 млн рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейским удалось установить, что машина, приезжавшая на завод, была арендована жителем Москвы, уроженцем республики Дагестан. Его местонахождение было установлено. Кирсановские сотрудники уголовного розыска отправились в Москву, где на съемной квартире задержали мужчину и доставили его в Кирсанов. Тот признался, что заранее продумал план преступления, арендовал у знакомых грузовик, вошел в доверие к руководству завода, забрал груз. Масло он перепродал в Москве, а полученные деньги потратил.