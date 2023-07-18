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НовостиОбщество18 июля 2023 9:41

В Инжавинском районе больница задолжала по муниципальным контрактам более 1 млн рублей

Работы были оплачены после вмешательства прокуратуры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Инжавинского района проверила соблюдение законодательства о контактной системе и выявила, что местное учреждение здравоохранения задолжало более 1 млн рублей по оплате выполненных работ по контрактам.

Как рассказали в ведомстве, должностное лицо больницы привлечено к административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. После внесения представления задолженность была погашена в полном объеме.