В Инжавинском районе больница задолжала по муниципальным контрактам более 1 млн рублей

Прокуратура Инжавинского района проверила соблюдение законодательства о контактной системе и выявила, что местное учреждение здравоохранения задолжало более 1 млн рублей по оплате выполненных работ по контрактам.

Как рассказали в ведомстве, должностное лицо больницы привлечено к административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. После внесения представления задолженность была погашена в полном объеме.