В Тамбовской области задержали распространителя «синтетики»

Мужчина распространял наркотики в нескольких городах региона Фото: УМВД России по Тамбовской области

В уваровскую полицию поступила информация о том, что на территории города мужчина занимается незаконным оборотом наркотиков, а именно делает тайники-закладки. Полицейские проверили полученную информацию, которая при проведении оперативно-розыскных мероприятий подтвердилась. На одной из улиц города Уварово при попытке сбыта запрещенных веществ полицейские задержали 30-летнего мужчину. Наркотики, которые он прятал, изъяли и направили на экспертизу. По данным исследования подозреваемый сбывал синтетический наркотик N-метилэфедрон, общий вес которого составил 11,1 грамма. Также было установлено, что злоумышленник сбыл бесконтактным способом 5 граммов «мефедрона» на территории города Котовска, а также синтетический наркотик массой 2,57 грамма на территории областного центра.

- Полицейские устанавливают причастность мужчины к другим таким же эпизодам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее задержанный мужчина привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

По данным регионального УМВД, в текущем году сотрудники полиции выявили более 700 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и веществ.