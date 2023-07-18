Тамбовчанин перевел 29 тысяч рублей продавцу несуществующего мотоблока

В полицию Тамбова обратился 53-летний местный житель. Он заявил о совершенном в отношении него мошенничестве. Как выяснилось, мужчина увидел в интернете объявление о продаже мотоблока и начал переписку с продавцом. Потерпевший решил купить технику и перевел на предоставленные ему продавцом реквизиты 29 тысяч рублей, но товар так и не получил. Продавец же перестал выходить на связь.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Курска. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.