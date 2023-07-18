Житель Жердевского района пожаловался на отсутствие дорожных знаков

Прокуратура Жердевского района провела проверку после обращения местного жителя. Он сообщил об отсутствии знаков дорожного движения на дороге «Жердевка – Рымарево».

- Выездом на место установлено, что на автомобильной дороге знаки дорожного движения не соответствуют схеме размещения дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметке, утвержденной администрацией Жердевского района. По данному факту по постановлению прокуратуры директор МКУ «Управление заказчика» привлечен к административной ответственности, - рассказали в прокуратуре Жердевского района.

Так как нарушения не были устранены в срок, прокуратура направила иск в суд. Требования прокурора признаны судом обоснованными и удовлетворены. Учреждение обязали в течение 6 месяцев установить на автодороге «Жердевка – Рымарево» 89 дорожных знаков.