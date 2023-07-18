За сутки в Тамбовской области под колеса попали двое детей-велосипедистов

В двух авариях пострадали дети Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области за одни сутки, 17 июля, в авриях пострадали двое несовершеннолетних велосипедистов. В этот день в 14 часов 20 минут в районе дома №51 по улице Веселая города Тамбова 27-летний водитель «LADA GRANTA» сбил 11-летнего ребенка, который выехал на дороги с прилегающей территории. Поле аварии мальчика доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.

В 15 часов 10 минут похожее ДТП произошло на улице 7 ноября в районе дома №2 «А» микрорайона Кочетовка города Мичуринска. 49-летний мужчина за рулем «RENAULT DUSTER» сбил 13-летнего мальчика, который выехал с тротуара на проезжую часть

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил перелом ноги и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в Мичуринскую городскую больницу имени С.С.Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.