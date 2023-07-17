Тамбовский Роспотребнадзор забраковал 132 кг мяса

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проверило качество мясной продукции, которая производится на территории региона. Предприятий такой направленности насчитывается более 2 тысяч. За первое полугодие 2023 года около 100 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в производстве и обороте мясной продукции, прошли проверку.

По информации ведомства, специалисты выявили несоответствия по качеству у 9 % продукции. С реализации было снято 132 кг мясной продукции, не отвечающей требованиям по результатам лабораторного контроля или по причине отсутствия полной и достоверной информации.