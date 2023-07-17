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НовостиОбщество17 июля 2023 15:03

Тамбовский Роспотребнадзор забраковал 132 кг мяса

Продукция провалила лабораторные исследования или не имела полной документации
Марина МАКОВЛЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проверило качество мясной продукции, которая производится на территории региона. Предприятий такой направленности насчитывается более 2 тысяч. За первое полугодие 2023 года около 100 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в производстве и обороте мясной продукции, прошли проверку.

По информации ведомства, специалисты выявили несоответствия по качеству у 9 % продукции. С реализации было снято 132 кг мясной продукции, не отвечающей требованиям по результатам лабораторного контроля или по причине отсутствия полной и достоверной информации.