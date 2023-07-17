В Тамбове росгвардейцы задержали иностранца с 80-ю граммами героина

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тамбовской области задержали в областном центре 32-летнего жителя одной из стран СНГ, подозреваемого в распространении более 80 граммов героина.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который что-то искал на земле и постоянно оглядывался по сторонам. Правоохранители остановили его для проверки документов, во время которой он заметно нервничал и невнятно отвечал на вопросы. На место вызвали сотрудников полиции, которые при личном досмотре обнаружили и изъяли у задержанного свертки с героином.

- Как было позже установлено следствием, задержанный занимался сбытом наркотиков на территории Тамбовской области, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Героин он приобретал в интернете. По данному факту возбуждено уголовное дело.