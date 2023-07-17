В Тамбовской области торговца алкоголем оштрафовали на 65 тысяч рублей

В Котовском городском суде вынесли приговор за незаконную продажу алкоголя. На скамье подсудимых оказался житель Тамбова, которого уже привлекали к административной ответственности за незаконную продажу спиртного. После того, как в январе этого года его поймали на повторном нарушении, возбудили уже уголовное дело. По окончанию расследования материалы направили в суд.

- В ходе разбирательства по делу подсудимый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. – Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 65 000 рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.