Вандал, разрушивший остановочный павильон в Тамбове, получил 100 часов обязательных работ

Представитель прокуратуры Ленинского района Тамбова поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Тамбова. Мужчину признали виновным в вандализме.

Поздно вечером подсудимый пришел на остановку на улице Карла Маркса и несколько раз ударил ногой по облицовочному листу павильона. Затем, сорвав часть листа поликарбоната с креплений, бросил его на тротуар. Ущерб МБУ «Пассажирские перевозки» составил 8200 рублей.

- Подсудимый полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. Приговором мирового судьи мужчине назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ, - рассказали в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.