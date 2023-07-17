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НовостиПроисшествия17 июля 2023 13:40

Вандал, разрушивший остановочный павильон в Тамбове, получил 100 часов обязательных работ

Молодой человек полностью признал свою вину
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель прокуратуры Ленинского района Тамбова поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Тамбова. Мужчину признали виновным в вандализме.

Поздно вечером подсудимый пришел на остановку на улице Карла Маркса и несколько раз ударил ногой по облицовочному листу павильона. Затем, сорвав часть листа поликарбоната с креплений, бросил его на тротуар. Ущерб МБУ «Пассажирские перевозки» составил 8200 рублей.

- Подсудимый полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. Приговором мирового судьи мужчине назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ, - рассказали в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.