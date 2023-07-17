В Тамбове не будет света до 16.30

18 июля в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращена подача электроэнергии по ряду адресов. Об этом информирует администрация города Тамбова.

Так, на время ремонта трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30 ул. Октябрьская, д. 33-35;

- с 13.30 до 16.30

ул. Мастерских, д. 1-22;

ул. Елецкая, д. 2-36;

ул. Орловская, д. 2-8;

ул. Линейная, д. 1-9;

пл. Мастерских, д. 2-23;

ул. Ртищевская, д. 1-16;

ул. Паровозная, д. 1-8;

ул. Буденного, д. 8-10;

ул. Орловская, д. 1-6.

На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Щорса, д. 51-90;

- ул. К. Маркса, д. 426-440;

- ул. Новоселов, д. 59-96;

- ул. Правды, д. 55-93;

- ул. Н.Вирты, д. 203-239;

- ул. Высотная, д. 71-79.

На время работ по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 14.00 до 16.00 ул. Победы, д. 7.