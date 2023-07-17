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НовостиПроисшествия17 июля 2023 10:21

В Тамбове задержали наркокурьера с крупной партией героина

У мужчины обнаружено 84,6 грамма запрещенного вещества
Марина МАКОВЛЕВА
Мужчина продавал наркотики в Тамбовской области

Мужчина продавал наркотики в Тамбовской области

Фото: УМВД по Тамбовской области

Следственный отдел УМВД России по городу Тамбову возбудил уголовное дело о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере.

Сотрудники отдела наркоконтроля получили информацию о том, что в Тамбове неизвестный занимается сбытом наркотиков через «тайники-закладки». Полицейские проверили полученную информацию и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 32-летнего гражданина страны Ближнего зарубежья.

- При личном досмотре у задержанного обнаружены и изъяты свертки с героином общей массой 84,6 грамма. Как было установлено следствием, мужчина занимался сбытом наркотиков на территории нашего региона. Наркотики для дальнейшего сбыта наркодиллер приобретал в Интернет-магазине, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды сбыта наркотиков задержанным в Тамбовской области.