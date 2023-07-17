В Тамбовском районе большегруз протаранила остановившуюся на красный сигнал светофора иномарку

В ДТП получила травмы 36-летняя женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 15 июля в 7 часов 20 минут на 12 километре автодороги «Тамбов-Пенза», которая проходит через поселок Новая Ляда.

54-летний водитель автомобиля МАЗ в составе прицепа «852911В» не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди и остановившимся на красный сигнал светофора «Рено Логан» под управлением 40-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 36-летняя пассажирка иномарки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На месте аварии женщину осмотрел медик скорой помощи.