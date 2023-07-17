Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июля 2023 8:30

Житель Сосновского района попался на незаконной рубке деревьев

Челнавскому лесничеству причинен ущерб в 96 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Мужчина срубил 19 деревьев на дрова

Мужчина срубил 19 деревьев на дрова

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Сосновском районе расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении 46-летнего жителя села Правые Ламки. Мужчину обвиняют в незаконной вырубке лесных насаждений в крупном размере.

В полицию обратился представитель Челнавского лесничества, который сообщил о незаконной рубке деревьев. На месте полицейские обнаружили подозреваемого, который грузил спиленные деревья в прицеп. Изъято 19 деревьев, бензопила, трактор и прицеп.

Мужчина рассказал, что пошел на преступление, чтобы заготовить дрова. Он дал признательные показания и признал вину.

- В результате незаконной вырубки Челнавскому лесничеству был причинен ущерб в сумме 96822 рубля. Таким образом, 46-летний мужчина совершил незаконную рубку в крупном размере. На данный момент причиненный ущерб от незаконной рубки полностью возмещен обвиняемым, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Уголовное дело завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.