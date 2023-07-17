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НовостиОбщество17 июля 2023 8:00

В пришкольных лагерях Мордовского района обнаружены нарушения организации питания

Документы на продукты отсутствовали, журналы не заполнялись, суточные пробы никто не брал
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мордовского района проверила деятельность школ округа при проведении мероприятий с несовершеннолетними в период каникул.

- Образовательными учреждениями допущены нарушения санитарных норм и правил при организации питания несовершеннолетних. Имелись факты отсутствия документации, подтверждающей качество и безопасность принятой пищевой продукции, незаполнения журналов, отбора суточных проб и т.д., - сообщают в прокуратуре Мордовского района.

В результате 12 человек привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей.