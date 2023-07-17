В пришкольных лагерях Мордовского района обнаружены нарушения организации питания

Прокуратура Мордовского района проверила деятельность школ округа при проведении мероприятий с несовершеннолетними в период каникул.

- Образовательными учреждениями допущены нарушения санитарных норм и правил при организации питания несовершеннолетних. Имелись факты отсутствия документации, подтверждающей качество и безопасность принятой пищевой продукции, незаполнения журналов, отбора суточных проб и т.д., - сообщают в прокуратуре Мордовского района.

В результате 12 человек привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей.