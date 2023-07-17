Прокуратура Моршанска потребовала от местной жительницы оформить квартиру по закону

Прокуратура Моршанска проверила соблюдение требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. При этом выявлено, что местная жительница не оформила квартиру, приобретенную с использованием средств материнского капитала, в общую долевую собственность с двумя детьми.

- По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением с требованием оформить жилое помещение в общую долевую собственность с несовершеннолетними. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - рассказали в прокуратуре города Моршанска.