В Тамбовской области причиной смертельного ДТП стал эпилептический приступ водителя

Долгие годы мужчина рисковал своей и чужими жизнями Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове закончено расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое произошло из-за эпилептического приступа водителя.

В микрорайоне Кочетовка Мичуринска 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 потерял контроль над машиной, съехал на обочину и врезался в остановку. Там ждала автобус 55-летняя женщина, которая от полученных травм она скончалась на месте аварии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Причину аварии помогла установить комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

- В 2008 году врачами Мичуринской центральной районной больницы обвиняемому был установлен медицинский диагноз «Эпилепсия с генерализованными приступами». В соответствии с ним ему было запрещено управлять автомобилем. В нарушении запрета обвиняемый спустя пять лет решил получить права на управление транспортным средством, скрыл от медицинской комиссии другой больницы свой диагноз, получил медицинскую справку для обучения в автошколе и успешно сдал экзамены, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру города Мичуринска, обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы.