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НовостиЗвезды16 июля 2023 12:34

Пианист-виртуоз Денис Мацуев и оперная певица Хибла Герзмава выступили в Тамбове

С 14 по 16 июля в регионе прошел фестивале «Весь Рахманинов»
Анна ГРЕБЕНКИНА

Всемирно известные звезды классической музыки, пианист-виртуоз Денис Мацуев и оперная певица Хибла Герзмава выступили на фестивале «Весь Рахманинов» в Тамбове. Об этом рассказали правительстве региона.

Также в гала-концерте принял участие пианист, победитель международного конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians 2018 Иван Бессонов. Кроме того, зрителей порадовала государственная академическая симфоническая капелла России под руководством дирижера Валерия Полянского.

В финальный день, 16 июля, фестиваль переместится вмузей-заповедник С.В.Рахманинова «Ивановка». Денис Мацуев, Хибла Герзмава и симфоническая капелла России выступят уже там. В программе: С.В. Рахманинов. Симфония № 2 e-moll (3,4 части), С.В. Рахманинов. Романсы, С.В. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 3 d-moll.