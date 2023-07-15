На пешеходных переходах Тамбова появились информационные надписи

Пешеходов призывают к внимательности Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На улице Рылеева сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами национального проекта «Безопасные качественные дороги» на пешеходные переходы нанесли специальные трафареты.

Место для акции «Сохрани жизнь» было выбрано не просто так, здесь расположены не только школьные и дошкольные учреждения, это место является местом концентрации ДТП с участием пешеходов. Здесь расположена областная детская больница, поэтому большая проходимость и плотный транспортный поток. За время летних каникул молодое поколение отвыкло от безопасного поведения на дороге.

- В большей степени мы обращаемся к родителям, потому что нет для ребенка лучшего образца, чем поступок отца. Именно от родителей зависит жизнь и безопасность детей. Даже если ребенок не обратит внимания на надпись, то родитель такую инфографику не пропустит и проведёт беседу со своим чадом, - отметила старший лейтенант полиции Лариса Просандеева.

Надписи «Отключи телефон», «Сними наушники», «Возьми ребенка за руку», «Сохрани жизнь» были нанесены краской при помощи трафарета. Эти напоминания рекомендуют задуматься горожан о безопасном переходе проезжей части. Увлеченные своими гаджетами пешеходы чаще всего смотрят вниз, а не по сторонам. Кстати, довольно часто происходят аварии потому, что люди не реагируют на приближение транспорта.