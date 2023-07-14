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НовостиОбщество14 июля 2023 15:11

Администрация Тамбова задолжала 65 млн рублей по муниципальным контрактам

После вмешательства прокуратуры долг был погашен в полном объеме
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района Тамбова проверила соблюдение законодательства, регулирующего вопросы своевременной оплаты заказчиками работ по контрактам.

- В ходе проверки установлено, что задолженность структурных подразделений администрации города и подведомственных учреждений перед различными субъектами предпринимательской деятельности по оплате выполненных работ, поставленных товаров и оказанных услуг в рамках муниципальных контрактов составила свыше 65 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Прокуратура внесла представление главе городской администрации. На данный момент права хозяйствующих субъектов восстановлены, задолженность перед ними погашена в полном объеме.