Тамбовчане могут провериться на рак кожи и груди

Консультации проводятся бесплатно Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Врачи областного клинического онкологического диспансера по субботам проводят в поликлиниках Тамбова акцию для тамбовчан по выявлению рака кожи и молочной железы. 15 июля такая акция пройдет в поликлинике № 1 городской больницы № 3 по адресу Советская, 194.

- Во время акции можно сделать маммографию без предварительной записи и сразу получить консультацию у доктора. При ранней диагностике новообразований прогноз для жизни пациентов будет намного выше. Если своевременно выявить меланому и рак молочной железы, то сегодня эти заболевания вполне успешно лечатся, - говорит заместитель главного врача областного онкологического диспансера Андрей Иванников.