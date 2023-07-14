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НовостиОбщество14 июля 2023 14:10

Тамбовчане могут провериться на рак кожи и груди

Акция по выявлению этих заболеваний пройдет 15 июля в поликлинике 3-й больницы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Консультации проводятся бесплатно

Консультации проводятся бесплатно

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Врачи областного клинического онкологического диспансера по субботам проводят в поликлиниках Тамбова акцию для тамбовчан по выявлению рака кожи и молочной железы. 15 июля такая акция пройдет в поликлинике № 1 городской больницы № 3 по адресу Советская, 194.

- Во время акции можно сделать маммографию без предварительной записи и сразу получить консультацию у доктора. При ранней диагностике новообразований прогноз для жизни пациентов будет намного выше. Если своевременно выявить меланому и рак молочной железы, то сегодня эти заболевания вполне успешно лечатся, - говорит заместитель главного врача областного онкологического диспансера Андрей Иванников.