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НовостиПроисшествия14 июля 2023 14:27

Тамбовчанин отправится в колонию строгого режима за нападение на полицейских

Водитель с признаками опьянения не хотел выполнять требования сотрудника ДПС
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В суде вынесли приговор 39-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении преступлений по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием и судом установлено, что вечером 21 июня 2020 года сотрудник ДПС ГИБДД МОМВД России «Кирсановский» остановил автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Полицейский предложил водителю проследовать в патрульный автомобиль для дальнейшего разбирательства. Не желая выполнять эти требования, водитель ударил инспектора кулаком по лицу, после чего при задержании применил физическую силу в отношении другого сотрудника полиции.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.