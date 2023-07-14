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НовостиПроисшествия14 июля 2023 14:20

В Тамбове скорая с включенным спецсигналом въехала в поворачивающую налево иномарку

В ДТП получил травмы 23-летний водитель «Kia Rio»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Скорая выехала на встречную полосу

Скорая выехала на встречную полосу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла 13 июля в 17 часов 40 минут в районе дома №337 по улице Пролетарской города Тамбова. 50-летний мужчина, управляя автомобилем медицинской службы со включенными световыми и звуковыми сигналами двигался по встречной полосе и, не убедившись в безопасности столкнулся с поворачивающим налево автомобилем «Kia Rio», за рулем которого был 23-летний водитель.

- Водителя иномарки на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, -сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.