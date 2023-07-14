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НовостиПроисшествия14 июля 2023 14:49

Под Тамбовом в ДТП пострадал велосипедист

52-летний мужчина выехал на дорогу перед приближающейся машиной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Велосипедист выехал на дорогу

Велосипедист выехал на дорогу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором получил травмы велосипедист, произошло 13 июля в 13 часов 10 минут на 6 километре автодороги «Тамбов - Лысые Горы». 34-летний водитель «Ford Focus», допустил наезд на 52-летнего мужчину, который двигался на велосипеде по правой обочине и, не убедившись в безопасности маневра, начал смещаться на полосу движения автомобиля.

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедиста с травмами доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.