В Тамбове водитель, сдавая назад, сбил 80-летнюю женщину

Женщина шла по краю дороги Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пожилая женщина, произошла 13 июля в 10 часов в районе дома №8 по улице Володарского города Тамбова. 39-летний мужчина за рулем «Renault Logan» двигаясь задним ходом сбил 80-летнюю пешехода, которая двигалась по проезжей части.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.