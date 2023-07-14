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НовостиПроисшествия14 июля 2023 13:55

В Тамбове водитель, сдавая назад, сбил 80-летнюю женщину

Пешехода отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщина шла по краю дороги

Женщина шла по краю дороги

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пожилая женщина, произошла 13 июля в 10 часов в районе дома №8 по улице Володарского города Тамбова. 39-летний мужчина за рулем «Renault Logan» двигаясь задним ходом сбил 80-летнюю пешехода, которая двигалась по проезжей части.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.