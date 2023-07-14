Тамбовчанин пытался сбежать из магазина, не оплатив алкоголь

Нарушителя задержали росгвардейцы

Сотрудники вневедомственной охраны города Моршанска задержали на улице Интернациональной мужчину, подозреваемого в похищении алкогольной продукции из магазина.

Следуя по маршруту патрулирования, росгвардейцы заметили, как из торгового объекта выбежал держащий что-то в руках человек и попытался скрыться. При этом продавец супермаркета преследовал убегающего и просил остановиться.

- Росгвардейцы задержали 32-летнего местного жителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Как выяснилось, мужчина похитил алкоголь и попытался покинуть магазин, минуя кассу, но был остановлен работником супермаркета.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области