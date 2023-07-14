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НовостиПроисшествия14 июля 2023 8:41

В Тамбовской области задержали 61-летнего любителя марихуаны

У мужчины нашли 82 грамма "травки"
Марина МАКОВЛЕВА
Мужчина нарвал и высушил растение для себя

Мужчина нарвал и высушил растение для себя

Фото: УМВД по Тамбовской области

На улице Колхозной села Петровское сотрудники уголовного розыска задержали 61-летнего мужчину, у которого с собой было 82 грамма марихуаны. Задержанный признался, что марихуану нарвал и высушил для личного потребления.

- В настоящее время ведется документирование преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.