В Тамбовской области задержали 61-летнего любителя марихуаны

Мужчина нарвал и высушил растение для себя Фото: УМВД по Тамбовской области

На улице Колхозной села Петровское сотрудники уголовного розыска задержали 61-летнего мужчину, у которого с собой было 82 грамма марихуаны. Задержанный признался, что марихуану нарвал и высушил для личного потребления.

- В настоящее время ведется документирование преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.