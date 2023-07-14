Жители микрорайона ЦГЛ в Мичуринске платили за мутную воду как за чистую

Прокуратура Мичуринска провела проверку по жалобе местных жителей о нарушениях со стороны ресурсоснабжающей организации, которая брала с них плату за питьевую воду ненадлежащего качества. Как было установлено, ФГБНУ ФНЦ им. И.В. Мичурина снабжало жителей микрорайона ЦГЛ в Мичуринске холодной водой с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологических норм и правил (превышение по железу, мутности, цветности).

- Указанное, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, является основанием для снижения платы за коммунальную услугу на 100 %, - отмечают в прокуратуре города Мичуринска.

Однако главный бухгалтер организации изменения размера платы за услуги холодного водоснабжения не произвел. Это послужило основанием для возбуждения прокурором дела об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей. Руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений.

Мичуринский городской суд, в связи с передачей системы водоснабжения в муниципальную собственность, удовлетворил исковые требования прокурора и обязал администрацию города исправить ситуацию в течение 6 месяцев.