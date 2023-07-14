В Тамбове и Мичуринске нашли пять тайников с наркотиками

В области проходит операция "Мак" Фото: УМВД России по Тамбовской области

Во время проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2023» сотрудники полиции нашли и изъяли наркотики из 5 «тайников-закладок» на территории города Тамбова и Мичуринска. Установлено, что наркотики сбывала бесконтактным способом 19-летняя тамбовчанка. В закладках был «N-метилэфедрон» общей массой 0,91 грамма.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.