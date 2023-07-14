В Тамбовской области будут судить продавца контрафактного табака

В Кирсановской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в преступлении по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).

Из материалов уголовного дела следует, что в октябре 2022 года он приобрел немаркированную табачную продукцию, которую в последующем хранил в торговом павильоне в целях сбыта.

Всего у мужчины изъяли 6 018 пачек немаркированных табачных изделий, на общую сумму больше 600 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в Кирсановский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.