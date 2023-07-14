В Тамбовской области можно будет охотиться на волка

В 2023 году на территории Тамбовской области по результатам зимнего маршрутного учета охотинспекторы зафиксировали четырех волков. Особи обитают на территории охотничьих угодий Моршанского, Пичаевского и Сосновского муниципальных округов.

- Жители региона периодически обращаются в местные органы власти и региональное минэкологии с опасениями о нахождении волков на территории населенных пунктов. Каждое обращение тщательно отрабатывается, данный вопрос находится на контроле. Но оснований предпринимать меры по регулированию численности животных нет, - рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

С 1 августа по 31 марта будет открыт сезон охоты на волка. Получить разрешение на его добычу можно уже сейчас через МФЦ, на портале Госуслуг или в Тамбовохоте по адресу г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 30.