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НовостиПроисшествия14 июля 2023 7:57

В Тамбовской области вынесли приговор организаторам нарколаборатории

Дом, в котором делали запрещенные вещества, конфисковали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Из нарколаборатории изъяли 450 кг веществ

Из нарколаборатории изъяли 450 кг веществ

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили и пресекли противоправную деятельность двух мужчин РФ 29 и 32 лет, причастных к незаконному производству, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что злоумышленники организовали на территории принадлежащего одному из них домовладения в Жердевском районе производство наркотических средств. При обыске в нарколаборатории обнаружены химическое оборудование, реагенты и вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) общим весом более 450 кг, а также различные прекурсоры объемом свыше 300 литров.

На основании полученных материалов УФСБ России по Тамбовской области в отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В Тамбовском областном суде их приговорили к 15 и 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

- В соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК России домовладение, используемое при осуществлении противоправной деятельности, обращено в доход государства, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.

Фото УФСБ России по Тамбовской области