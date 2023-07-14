Тамбовские судебные приставы выдворили их страны четверых иностранных граждан

В УФССП России по Тамбовской области на исполнении находились производства о выдворении за пределы страны трех граждан Узбекистана и гражданина Таджикистана. Все они были задержаны на территории Первомайского района.

- После оформления всех необходимых документов судебные приставы отделения специального назначения препроводили нарушивших законодательство иностранцев к пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации - аэропорту Домодедово, откуда они были депортированы в государства гражданской принадлежности. Въезд в Россию данным лицам будет закрыт на пять лет, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.