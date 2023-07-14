В Тамбове выявили подпольный наркопритон

В рамках операции «Мак-2023» сотрудники наркоконтроля выявили подпольный наркопритон. Его организовал в своей квартире на улице Кавказской 46-летний тамбовчанин, употребляющий запрещенные вещества.

- При осмотре квартиры полицейские обнаружили шприцы, при помощи которых употреблялись наркотические средства. Были опрошены соседи и другие свидетели, которые подтвердили, что в данном помещении регулярно появлялись подозрительные личности. Полицейскими были выявлены и задокументированы все признаки организации наркопритона, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Установлено, что хозяин квартиры не раз в течение нескольких месяцев предоставлял свое жилье знакомым для употребления наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию наркопритона.