Тамбовчанину, который расправился с племянницей, предъявили официальое обвинение

Мужчину оскорбили попреки из-за еды Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей) 57-летнему жителю Кирсановского района.

В июне в одном из домов села Большая Уваровщина Кирсановского района обнаружили тело 38-летней женщины. Причиной ее смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. По версии следствия, накануне дома у погибшей были гости, в том числе ее дядя. В ходе застолья женщина упрекнула родственника в том, что он стал слишком часто приходить к ней и питаться фактически за ее счет. Разозлившись на племянницу, он со всей силы ударил ее рукой по голове и покинул жилище. На следующий день утром женщину мертвой обнаружил ее сожитель.

- По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В рамках расследования уголовного дела продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.