В Тамбове возродят школу №17

В школе сформировали два класса Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Когда-то школа №17 на улице Защитной была полноценной образовательной организацией. Но в середине 2000-х ситуация резко изменилась. В те годы поблизости были промышленные объекты, наполняемость классов резко упала. Из-за этого здание стало одним из корпусов школы №24. Сейчас на месте бывшей промзоны вырос большой жилой комплекс и развитие этого микрорайона продолжается. Именно поэтому в горадминистрации приняли решение о выделении школы №17 из состава школы №24 в самостоятельную организацию. Соответствующее постановление в мэрии уже подписали. Она будет располагаться в своем историческом здании – на улице Защитной, 1а.

- На первом этапе здесь откроется три первых класса, два из которых уже сформированы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - На минувшей неделе сотрудники комитета образования встретились с родителями будущих первоклашек.