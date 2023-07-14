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НовостиОбщество14 июля 2023 6:23

В Тамбове возродят школу №17

Много лет назад она стала одним из корпусов школы №24
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В школе сформировали два класса

В школе сформировали два класса

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Когда-то школа №17 на улице Защитной была полноценной образовательной организацией. Но в середине 2000-х ситуация резко изменилась. В те годы поблизости были промышленные объекты, наполняемость классов резко упала. Из-за этого здание стало одним из корпусов школы №24. Сейчас на месте бывшей промзоны вырос большой жилой комплекс и развитие этого микрорайона продолжается. Именно поэтому в горадминистрации приняли решение о выделении школы №17 из состава школы №24 в самостоятельную организацию. Соответствующее постановление в мэрии уже подписали. Она будет располагаться в своем историческом здании – на улице Защитной, 1а.

- На первом этапе здесь откроется три первых класса, два из которых уже сформированы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - На минувшей неделе сотрудники комитета образования встретились с родителями будущих первоклашек.