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НовостиОбщество13 июля 2023 14:21

Четверть клещей, исследованных тамбовскими специалистами, заражены опасными заболеваниями

За неделю членистоногие покусали в регионе 127 человек
Марина МАКОВЛЕВА

За неделю в лечебные учреждения Тамбовской области обратилось 127 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 45 детей. Всего в этом сезоне зафиксировано 1739 нападений членистоногих на человека (из них 563 ребенка). Среди 1391 экземпляра клещей в 359 случаях были выявлены опасные для человека заболевания.

- В текущем сезоне акарицидные обработки проведены на площади 598,104 га, в том числе при подготовке к летней оздоровительной компании на площади 327,365 га, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Тамбовской области.