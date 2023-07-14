В хозяйстве Тамбовской области зафиксировали вспышку бруцеллеза

В хозяйстве Знаменского района выявили вспышку бруцеллеза. По даным управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, с начала текущего года это третий случай возникновения опасного заболевания в личном подсобном хозяйстве.

Бруцеллез является общим и неизлечимым заболеванием для животных и человека, которое протекает с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и половой систем.

- В эпизоотическом очаге ветеринарной службой региона будут проводится мероприятия по ликвидации вспышки заболевания, а также определение вероятных источников, факторов передачи и предположительного времени заноса возбудителя, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.