В Тамбовской области нашли снаряд от советской гаубицы

Боеприпас нашли в лесу под Рассказово

Сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН «Вал» управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали 203-мм снаряд от советской гаубицы Б-4, обнаруженный местным жителем в лесополосе в районе улицы Дачная города Рассказово.

- С соблюдением необходимых мер безопасности специалисты Росгвардии вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Жителям и гостям региона напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов, их нельзя трогать и передвигать, нужно сразу обращаться в экстренные службы.

фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области