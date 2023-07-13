Житель Сосновского района отправится в колонию за кражу 3 тысяч рублей

Представитель прокуратуры Сосновского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого за кражи 28-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.

- Подсудимый при помощи молотка взломал навесной замок на входной двери летней кухни, принадлежащей жителю села Новая Дегтянка Сосновского округа, откуда похитил денежные средства в сумме 3000 рублей, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.