В Тамбовской области фирма, которая выиграла 40-миллионный госконтракт, представила на конкурс поддельные документы

Прокуратура Тамбовской области провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при реализации национальных проектов на территории региона.

Выяснилось, что реализую нацпроект «Жилье и городская среда» министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области в апреле текущего года объявило электронный конкурс на право заключения муниципального контракта по благоустройству пешеходной зоны от улицы Красноармейской вдоль многоквартирных домов до улицы Комсомольской в Рассказово. Начальная цена контракта составила больше 40 миллионов рублей. Участие в конкурсе приняли 3 организации, из них победителем признано ООО «МонтажСтройКомплект».

- Изучение заявки участника торгов в прокуратуре области показало, что обществом предоставлены недостоверные сведения и документы об опыте исполнения аналогичных контрактов на сумму свыше 10 миллиардов рублей, что позволило необоснованно стать победителем конкурентной процедуры, - сообщает прокуратура Тамбовской области. -

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомого подложного документа).